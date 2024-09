Milan, difesa in tilt. Ecco quanti gol ha subito nel 2024, numeri horror!

Il Milan di Stefano Pioli viene da due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, ma soprattutto con tanti gol subiti. Questo il problema principale dei rossoneri che stanno veramente concedendo troppi gol agli avversari. Ecco i numeri horror della difesa del Milan.

Il Milan oggi ha conosciuto il suo avversario negli ottavi di finale di Europa League, lo Slavia Praga. Sorteggio benevolo per i rossoneri che hanno di fatto evitato soprattutto Liverpool e Bayer Leverkusen, autentici spauracchi. Resta il fatto che il Milan deve cambiare marcia, non solo in attacco, ma soprattutto per quanto riguarda i gol subiti, che iniziano ad essere davvero tanti.

I numeri della difesa rossonera

Il Milan dopo la sconfitta per 4-2 in campionato contro il Monza, perde anche contro il Rennes in Europa League per 3-2. Come riporta tuttomercatoweb, c'è però un dato che deve necessariamente far riflettere Pioli, ovvero quello dei gol subiti. La squadra attualmente terza in classifica nel 2024 tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League ha disputato 11 partite, subendo addirittura 17 gol, di cui 16 nelle ultime 9 e 7 nelle ultime 2. Difesa da registrare e nessuno esente da colpe, in attesa del recupero di Tomori, autentico perno difensivo degli ultimi anni.