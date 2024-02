Milan, Jovic continua a segnare: pronto il rinnovo?

La parabola ascendente di Luka Jovic che, provenendo da diverse stagioni deludenti (l'ultima con la Fiorentina), sta tornando su ottimi livelli, pur partendo dalla panchina. La maglia rossonera addosso sembra avergli ridonato smalto e stimoli di un tempo. Rinnovo in vista?

Luka Jovic non sbaglia un colpo e, l'arrivo dell'ultimo secondo del mercato estivo rossonero, si sta dimostrando sempre più una mossa azzeccata. Dopo un anno in chiaroscuro alla Fiorentina, si sta rifacendo con gli interessi in casa Milan.

Jovic, che media realizzativa al Milan: un goal ogni 103 minuti!

Non sarà appariscente o visibilmente grintoso, ma Luka Jovic in rossonero ha già realizzato 7 reti in 19 apparizioni. Analizzando nel dettaglio queste statistiche, si evince che realizza una rete ogni 103 minuti giocati, praticamente una segnatura a partita (va forte soprattutto trasferta!).

La Fiorentina, per liberarsi del suo ingaggio, lo ha dato via forse troppo velocemente ed ora il Milan pensa a rinnovargli il contratto. Non di anno in anno, ma un accordo di quelli veri, con tanto di trattativa con Ramadani (il suo procuratore) per rivedere l'attuale stipendio (da 2,5 milioni di euro netti a stagione).

Lui intanto si gode un record: è primo in Serie A per goal realizzati provenendo dalla panchina (4).