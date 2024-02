Nations League, il calendario dell'Italia: debutto il 6 settembre in trasferta contro la Francia

Ieri pomeriggio è stato effettuato alla "Maison de la Mutualité" di Parigi, il sorteggio dei gironi della quarta edizione di Nations League, con l'Italia che viene da due terzi posti consecutivi. Nella Lega A sono sempre quattro i raggruppamenti formate da quattro squadre, ma con una novità, ovvero che non passerà più la prima classificata, ma le prime due, con la disputa dei quarti di finale (andata e ritorno: 20 e 25 marzo 2025) e poi la classica Final Four in un'unica sede da stabilire (4-8 giugno 2025).

Ricordiamo che nella scorsa edizione a trionfare fu la Spagna, che in finale dello scorso 18 giugno a Rotterdam, sconfisse la Croazia ai calci di rigore (5-4, dopo lo 0-0 dei 120 minuti).

Per gli azzurri il sorteggio non è stato dei più facili, visto che gli avversari sono Israele, Belgio e soprattutto la Francia campione del mondo, con la quale si debutterà in trasferta, il prossimo 6 settembre e si terminerà in casa il 17 novembre. Questi i raggruppamenti:

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Nations League, calendario Italia

1a giornata: Francia-Italia (ore 20.45 di venerdì 6 settembre 2024)

2a giornata: Israele-Italia (ore 20.45 di lunedì 9 settembre 2024)

3a giornata: Italia-Belgio (ore 20.45 di giovedì 10 ottobre 2024)

4a giornata: Italia-Israele (ore 20.45 di lunedì 14 ottobre 2024)

5a giornata: Belgio-Italia (ore 20.45 di giovedì 14 novembre 2024)

6a giornata: Italia-Francia (ore 20.45 di domenica 17 novembre 2024)

Nations League, le date

Le date dei gironi

Prima giornata: 5-7 settembre 2024

Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Le date della fase a eliminazione diretta