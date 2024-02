Nigeria-Costa d'Avorio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Coppa d'Africa

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming la finale di Coppa d'Africa che vedrà opposta Nigeria-Costa d'Avorio. L'ultimo atto sarà disputato allo stadio olimpico "Alassane Ouattara" di Abidjan, con calcio d'inizio alle ore 21.

Domani sera alle ore 21 allo stadio olimpico "Alassane Ouattara" di Abidjan si disputerà il match Nigeria-Costa d'Avorio, valevole per la finale della Coppa d'Africa, con le due Nazionali che hanno già vinto la manifestazione rispettivamente in tre e due occasioni.

Le "Super Aquile" dopo aver concluso il gruppo A al secondo posto per differenza reti con 7 punti (dietro alla Guinea Equatoriale), hanno eliminato Camerun (2-0), Angola (1-0) e Sudafrica (dopo i calci di rigore), mentre gli "Elefanti" padroni di casa hanno terminato addirittura al terzo posto sempre nello stesso raggruppamento dei loro rivali con 3 punti e ripescati come tra le quattro migliori terze (la peggiore di esse). Nella fase finale ci sono stati i successi contro Senegal (dopo i calci di rigore), Mali (2-1 dopo i supplementari) e Repubblica Democratica del Congo (1-0).

Sono quindici i precedenti tra le due Nazionali che vedono la Nigeria in vantaggio per 6-3 e tre pareggi; l'ultima sfida si è giocata lo scorso 18 gennaio nel girone di Qualificazione con successo di Osimhen e compagni per 1-0, grazie alla rete su rigore di Troost-Ekong al 55'.

Nigeria-Costa d'Avorio, probabili formazioni

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba.

La finale di Coppa d'Africa tra Nigeria-Costa d'Avorio (ore 21), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 o 5060 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).