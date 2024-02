Olympiacos-Inter, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere spareggio Youth League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match di spareggio (gara unica) di Youth League, che vedrà la squadra nerazzurra sfidare i greci dell'Olympiakos. La squadre vittoriosa affronterà agli ottavi le prime classificate della fase a gironi.

Oggi pomeriggio alle ore 14 (le 15 locali) allo stadio "Georgios Karaiskakis" (Pireo) si disputerà il match Olympiacos-Inter, valevole per lo spareggio (gara unica) di Youth League.

Nella fase a gironi la squadra nerazzurra è arrivata al secondo posto con 7 punti, dietro la capolista Salisburgo (14 punti), mentre quella greca ha passato due turni di qualificazione nel percorso campioni nazionali: prima sconfiggendo il Lecce (campione d'Italia) e poi il Gabala, (campione d'Azerbaigian).

Se al 90' il risultato dovesse essere di parità, si andrebbe direttamente ai calci di rigore e la squadra che avrà la meglio, sfiderà negli ottavi di finale, le prime classificate della fase a gironi. L'arbitro della sfida sarà il portoghese Miguel Nogueira.

Olympiakos-Inter, probabili formazioni

OLYMPIACOS: Sina; Koutsidis, Kostoulas, Prekates; Alafakis, Mouzakitis, Liatsikouras, Koutsogoulas, Pnevmonidis, Papakanellos, Gatopoulos. All. Sylaidopoulos.

INTER: Calligaris; Cocchi, Matjaz, Stante, Aidoo; Berenbruch, Stankovic. Di Maggio; Quieto, Sarr, Kamate. All. Chivu

Dove vedere Olympiacos-Inter

La sfida di Youth League tra Olympiacos-Inter, sarà visibile in diretta su Inter TV, sul sito Inter.it e sull'app ufficiale nerazzurra. Possibilità di seguire anche l'incontro del Pireo su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre).

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.