Ravezzani contro Materazzi: "Inorridisce alla definizione fallo da killer. Non si pente e replica con insulti e..."

Stamattina è arrivata la controreplica dura del giornalista Fabio Ravezzani, nei riguardi dell'ex calciatore della Nazionale, Marco Materazzi, dopo il post del direttore di Telelombardia per il fallo durissimo di "Matrix" contro Gianluigi Lentini, in un Perugia-Torino del 7 giugno 1998.

Negli ultimi giorni c'è stata un duro botta e risposta sui social, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, e l'ex difensore Marco Materazzi.

Aveva cominciato il giornalista milanese con un post sul suo profilo X (ex Twitter), dove ricordava del bruttissimo fallo commento dal calciatore quando militava nel Perugia, nei confronti di Gianluigi Lentini (all'epoca del fatto al Torino), con il granata che fu costretto ad uscire dal campo dove gli applicarono sette punti si sutura. Quella partita fu giocata il 7 giugno 1998 (penultima giornata del campionato di Serie B) e vinta dalla squadra umbra, che con qui tre punti agganciarono in classifica il Torino al quarto posto, vincendo poi lo spareggio di Reggio Emilia due settimane dopo (ai calci di rigore).

Di seguito ci proponiamo le parole di Ravezzani a riguardo:

"C’ero quel giorno a Perugia. Materazzi fece un fallo da vero killer. Lentini uscì dal campo e gli applicarono 7 punti sulla coscia. Si giocò in un clima terribile, alimentato da un folle articolo sul Corsport. Ferrante mi disse che Materazzi lo minacciò per tutta la gara".

Ieri pomeriggio è arrivata la replica molto dura di Materazzi che via Instagram ha replicato così al posto sopra citato:

"Killer. Che bello quando si usano parole con questa leggerezza, e sì che sono giorni che richiederebbero un po’ più di attenzione, visto che si parla di morti vere in tutto il mondo. Ma capisco: questo signore ha un seguito così piccolo e si rivolge a platee così piccole che può permetterselo. Gli è tornata la memoria leggendo un commento altrui, neanche gli attributi di avere una sua idea, al massimo ricordi confusi e per sentito dire, che ricompaiono all’improvviso per catturare qualche like disperato sui suoi social. E poi si chiedono perché un certo tipo di giornalismo, sempre più diffuso, è anche sempre più isolato. E sono costretti a trasmissioni pietose come le sue, che a chiamarle cabaret si fa torto ai comici di professione. Quelli che invece il loro mestiere sanno farlo. GRAZIE".

Stamattina è arrivata la controreplica piccata di Ravezzani nei riguardi dell'ex calciatore della Nazionale, che di seguito riportiamo:

"Materazzi ha animo sensibile e inorridisce alla definizione fallo da killer (che non mostra). Tale era: eliminò Lentini dalla gara. Invece di pentirsene replica con insulti e un’altra entrata a piedi uniti. Quelle lo ricordano come calciatore e lo definiscono qui come persona".

Fabio Ravezzani, il suo post contro Materazzi