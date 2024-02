Serie A, probabili formazioni Genoa-Atalanta: le scelte di Gilardino e Gasperini

Le probabili formazioni del match Genoa-Atalanta, in programma domenica 11 febbraio alle ore 18:00, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Gilardino e Gasperini.

Domenica 11 febbraio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Genoa-Atalanta. Le due compagini, guidate da Alberto Gilardino e Gian Piero Gasperini, si sfideranno allo stadio Marassi di Genova, casa del club rossoblù.

Serie A, Genoa-Atalanta: come arrivano le due squadre

Il Genoa si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La squadra di Gilardino, infatti, ha vinto in casa per 2-1 contro il Lecce, grazie alle reti di Retegui ed Ekuban, ed ha pareggiato allo stadio Castellani per 0-0 contro l'Empoli. L'Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro l'Udinese di Cioffi ed hanno superato, sempre al Gewiss Stadium, per 3-1 la Lazio di Maurizio Sarri.

Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Spence; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk, Pasalic; De Ketelaere.