Serie B, probabili formazioni Pisa-Sampdoria: le scelte di Aquilani e Pirlo

Le probabili formazioni del match Pisa-Sampdoria, in programma sabato 10 febbraio alle ore 16:15, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Aquilani e Pirlo.

Sabato 10 febbraio, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B tra Pisa-Sampdoria. Le due compagini, guidate da Alberto Aquilani e Andrea Pirlo, si sfideranno allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, casa del club nerazzurro.

Serie B, Pisa-Sampdoria: come arrivano le due squadre

Il Pisa si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I toscani, infatti, hanno perso per 2-3 in casa contro lo Spezia ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Cosenza di Fabio Caserta. La Sampdoria, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I blucerchiati, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro il Cittadella ed hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Modena.

Serie B, le probabili formazioni di Pisa-Sampdoria

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto; Marin, Touré; Arena, Valoti, Moreo; Mlakar. All.: P. Catalano (Aquilani squalificato).

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Darboe, Ricci, Giordano; Alvarez, Seb. Esposito; De Luca. All.: A. Pirlo.