UFFICIALE - Bari, esonerato Pasquale Marino: i possibili sostituti

Il Bari cambierà ancora una volta allenatore: dopo l'avvicendamento in panchina di inizio stagione che aveva coinvolto Mignani e Marino, sarà l'allenatore siciliano questa volta a dover lasciare la panchina dei galletti. Di seguito i nomi dei possibili sostituti per la guida tecnica dei biancorossi.

La SSC Bari ha optato per l'esonero di Pasquale Marino: la società sta ancora valutando il nome dell'allenatore destinato a sostituire il tecnico siciliano, ma le indiscrezioni riportano di alcuni candidati in forte ascesa. La separazione con Marino sarà dunque la seconda di questa stagione: a fare le spese di un avvio di stagione sottotono dei galletti era precedentemente stato Michele Mignani, artefice della promozione dei biancorossi in Serie B e della cavalcata che l'anno scorso aveva portato la squadra di De Laurentiis ad un passo dalla Serie A. L'ex Modena aveva infatti perso al primo turno di Coppa Italia contro il Parma ed era riuscito a totalizzare 10 punti in 9 giornate, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 1 sconfitta, una media di 1.1 punti a partita che ha caratterizzato anche la parentesi Marino.

Il tecnico ex Catania non è infatti riuscito a dare quel cambio di passo alla squadra che il direttore sportivo Ciro Polito si auspicava: sono stati tanti i passi falsi accumulati sotto la sua gestione, con la solidità difensiva della prima parte di campionato che sembra ormai solo un lontano ricordo. Decisive per la scelta di sollevare l'allenatore dal suo incarico sono state le ultime 3 partite: quella di Ascoli, con la doppietta di Mendes che ha punito i galletti dopo un secondo tempo non all'altezza del primo, e le 2 sconfitte contro Reggiana e Palermo, con un Bari in difficoltà in entrambe le fasi di gioco.

Bari, esonerato Pasquale Marino: la nota del club

Ecco il comunicato con il quale la SSC Bari ha deciso di annunciare l'esonero del proprio allenatore:

"SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non".

Non sarà quindi il tecnico di Marsala a dirigere gli allenamenti dei biancorossi nella giornata odierna.

I possibili sostituti per la panchina del Bari

Il nome più menzionato per quanto riguarda la panchina del Bari è fin dall'inizio stato quello di Fabio Cannavaro: l'ex Benevento è in buoni rapporti con la proprietà dei De Laurentiis anche grazie a quanto fatto dal fratello Paolo, ex capitano del Napoli, ma i tifosi hanno osteggiato questa possibilità sin dal principio. Questo potrebbe dunque spingere il d.s. Polito ad affidarsi ad un altro tipo di profilo: le 2 alternative più quotate al momento sono quelle di Moreno Longo, che però ha ancora un contratto con il Como, e di Ivan Javorcic, allenatore ex Sudtirol e Venezia. Il Corriere dello Sport riporta poi come anche Iachini e Bisoli possano essere considerati per iniziare il nuovo corso del Bari.