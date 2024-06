Volley femminile, Novara vince la Challenge Cup. Splendida Akimova

La Igor Gorgonzola Novara alza al cielo la Challenge Cup. La squadra di coach Lorenzo Bernardi ha vinto inn trasferta per 1-3 la finale di ritorno contro il Nantes. Si tratta del primo trofeo dell'era Bernardi in una stagione fino a questo momento ricca di soddisfazioni.

La partita Nantes-Novara, finale di ritorno di Challenge Cup è terminata 1-3. Il match era partito in salita con le francesi in vantaggio 25-23, poi la rimonta delle piemontesi (16-25, 20-25, 19-25).

Best scorer la russa Vita Akimova protagonista di una prova superlativa con 25 punti. Dopo il 3-0 dell'andata le ragazze di Lorenzo Bernardi si sono dunque ripetute regalando il primo trofeo della stagione vinto dal campione alla sua prima esperienza da coach nel femminile.

Ecco il tabellino di Nantes-Novara.

Neptunes Nantes – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-23, 25-16, 25-20, 25-19)

Neptunes Nantes: Keene 6, Giardino (L), Rakotozafy, Respaut 2, Jasper 8, Davai ne, Rotar 16, Mims 20, Lukasik ne, Legrand ne, Kurtagic 8, Karasoy 1, Ndoye, Erman (L) ne. All. Hernandez.

Igor Gorgonzola Novara: Szakmary 6, Bosio 2, Bartolucci 2, De Nardi, Buijs 9, Fersino (L), Bosetti 1, Chirichella 3, Danesi 4, Bonifacio 11, Guidi (L), Akimova 25, Markova 15, Kapralova 2. All. Bernardi.

MVP Vita Akimova