Albania-Cile streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere amichevole

E' arrivato il momento delle gare amichevoli in giro per il mondo, in questa sosta per le Nazionali: gli Europei si avvicinano, ma anche la Coppa America, e tutte le squadre vogliono prepararsi ai grandi appuntamenti per regalare gioie ai propri Peasi. Si affrontano in questo caso Albania e Cile al Tardini di Parma.

Venerdì 22 marzo alle ore 20:45 si disputerà il match Albania-Cile, valevole come amichevole internazionale. Una sfida molto particolare ma decisamente intrigante, che mette di fronte una delle migliori squadre del Sudamerica, anche se attualmente in enorme difficoltà, e una realtà europea in grande crescita, che affronterà anche la nostra Italia ad Euro2024. Insomma, tanti motivi per assistere ad un match davvero interessante.

Dove vedere Albania-Cile in streaming gratis e in diretta tv: DAZN, Sky, Mediaset, Rai?

La sfida amichevole tra Albania e Cile, che si giocherà allo Stadio Ennio Tardini di Parma, non sarà visibile né in chiaro né in streaming su alcuna piattaforma in Italia. Per seguire la partita, dunque, bisognerà collegarsi alle pagine social delle due Nazionali, oppure dotarsi di una connessione VPN per geo-localizzarsi in un altro Stato che trasmetta la gara.