Amichevole Francia-Germania, probabili formazioni: le scelte di Deschamps e Nagelsmann

Le probabili formazioni dell' amichevole di lusso Francia-Germania, in programma sabato 23 marzo alle ore 21:00, al Groupama Stadium di Lione. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Didier Deschamps e Julian Nagelsmann.

Sabato 23 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per l'amichevole internazionale tra Francia-Germania. Le due compagini, guidate da Didier Deschamps e Julian Nagelsmann, si sfideranno al Parc Olympique Lyonnais o Parc OL, noto anche come Groupama Stadium per ragioni di sponsorizzazione, un impianto sportivo francese della Metropoli di Lione.

Amichevole Francia-Germania: come arrivano le due squadre

La Francia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I transalpini, infatti, in occasione delle gare valide per le Qualificazioni ai prossimi campionati europei hanno vinto in casa per 14-0 contro Gibilterra ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro la Grecia. La Germania, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare amichevoli disputate. I tedeschi, infatti, hanno perso in casa per 2-3 contro la Turchia ed hanno perso anche in trasferta per 2-0 contro l'Austria.

Amichevole Francia-Germania, le probabili formazioni del match

FRANCIA (4-2-3-1) - Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Camavinga; Dembelé, Guendouzi, Mbappé; Giroud. CT: Didier Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1) - Ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Gundogan, Kross; Wirtz, Musiala, Havertz; Muller. CT: Julian Nagelsmann.