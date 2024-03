Amichevole Inghilterra-Brasile, probabili formazioni: le scelte di Southgate e Dorival Junior

Sabato 23 marzo, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per l'amichevole internazionale tra Inghilterra-Brasile. Le due compagini, guidate da Gareth Southgate e Dorival Junior, si sfideranno allo stadio di Wembley, un impianto sportivo multifunzione britannico che si trova nell'omonimo quartiere di Londra.

Amichevole Inghilterra-Brasile: come arrivano le due squadre

L'Inghilterra si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali, valide per le Qualificazioni ai prossimi campionati europei. Gli inglesi, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro Malta ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Macedonia del Nord. Il Brasile, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due partite valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. I verdeoro, infatti, hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Brasile ed hanno perso in casa per 0-1 contro l'Argentina.

Le probabili formazioni del match amichevole Inghilterra-Brasile, in programma sabato 23 marzo alle ore 20:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Gareth Southgate e Dorival Junior.

INGHILTERRA (4-3-3) - Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Rice, Bellingham, Henderson; Foden, Kane, Saka. Allenatore: Gareth Southgate.

BRASILE (4-3-3) - Bento; Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Wendell; Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Rodrygo, Richarlison, Vinicius Junior. Allenatore: Dorival Junior.