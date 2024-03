Arezzo-Fermana, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Va in scena la giornata numero trentatré in Serie C, e nel raggruppamento B si affrontano tra le altre l'Arezzo e la Fermana. Ecco dove vedere la gara, che è certamente fondamentale per i toscani per continuare a restare in piena corsa per i playoff.

Domenica 24 marzo alle ore 17:30 allo stadio “Comunale” di Arezzo si disputerà il match Arezzo-Fermana, valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie C (girone B).

La Fermana sembra davvero ormai spacciata, ha solo 22 punti e non sembra decisamente aver ormai più alcuna speranza di tornare in lotta per la salvezza. Gli aretini, invece, sono in piena corsa per i playoff, ma devono evitare passi falsi per non ritrovarsi con l'acqua alla gola nelle ultime giornate di campionato: insomma, un match da non sbagliare per la squadra di Paolo Indiani.

Dove vedere Arezzo-Fermana in tv e streaming gratis

Il match Arezzo-Fermana sarà come sempre visibile su Sky, tv satellitare che si è da tempo assicurata tutte le partite in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Quindi sarà possibile vedere la partita sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live sarà possibile guardare la sfida sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.