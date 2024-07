Calcio, FIFA Club Protection Program: chi paga per gli infortuni in Nazionale? Ecco come vengono risarciti i club coinvolti

Quando avvengono le convocazioni dalle rispettive Nazionali, tutti i club coinvolti manifestano preoccupazione per lo stato di salute che potrebbe coinvolgere i propri tesserati. Accade di frequente che diversi calciatori ritornino in squadra con infortuni seri e lunghi da affrontare. Il FIFA Club Protection Program, istituito nel 2012, è il documento che permette il risarcimento con un indennizzo. Ecco come funziona.

FIFA Club Protection Program: se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo! E' piuttosto noto il malumore che si manifesta da parte dei club quando propri tesserati vengono convocati dalle rispettive Nazionali; questo perché, di frequente, accade di vedere numerosi calciatori che tornano "alla base" con condizioni precarie di salute anche piuttosto serie. A regolamentare i danni da infortunio in Nazionale ci pensa questa documento istituito nel 2012.

FIFA Club Protection Program: chi paga per gli infortuni in Nazionale?

Proprio in questi ultimi giorni, sono state numerose le gare svolte tra le varie Nazionali, così come gli infortuni che hanno visto coinvolti diversi calciatori di club delle Serie A. Per fortuna, non si registrano stop lunghi e seri ma restano problemi che possono complicare la gestione tecnica delle squadre, con gli allenatori costretti a cercare rimedi anche in modalità "last minute". In particolare, il rush finale di stagione è delicato per tutti e non poter disporre di determinati calciatori, anche per una gara, potrebbe risultare decisivo per l'economia di un campionato.

Chi paga se un calciatore si fa male in Nazionale? Dal 2012, a decorrere dagli Europei in Polonia e Ucraina, è stato istituito il "FIFA Club Protecion Program", un documento di polizza assicurativa in favore dei club coinvolti. Al momento, salvi rari casi eccezionali, tutte le società sono obbligate a lasciare a disposizione delle Nazionali i propri tesserati ma vengono tutelate da indennizzo qualora si verifichino eventuali infortuni. I corrispettivi per stabilire l'entità del danno dipendono dalla retribuzione annua del singolo giocatore, escludendo tutte eventuali clausole contrattuali.

E' importante tenere conto che le responsabilità delle Nazionali decorrono dal momento in cui un calciatore arriva nel ritiro di squadra: questo significa che se un calciatore s'infortuna in allenamento, pur non giocando alcuna gara, il club dovrà essere risarcito. Inoltre, tutti i tesserati coinvolti devono essere soltanto professionisti. La durata dell'indennizzo non prevede un tempo indefinito ma sempre limitato.

C'è anche un massimale di assicurazione: 7,5 Milioni (corrisposti in Euro) per ciascun calciatore. La FIFA o le altre Confederazioni Calcistiche dovranno corrispondere il pagamento, al massimo, per un anno solare e dopo i primi 28 giorni di infortunio. Se, ad esempio, l'infortunio dovesse essere della durata di due o tre settimane al club non verrebbe riconosciuto alcun indennizzo.

