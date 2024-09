Champions League, probabili formazioni Barcellona-Napoli: le scelte di Xavi e Calzona

Le probabili formazioni del match Barcellona-Napoli, in programma martedì 12 marzo alle ore 21:00, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Xavi e Calzona.

Martedì 12 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona-Napoli. Le due compagini, guidate da Xavi e Francesco Calzona, si sfideranno allo Stadio Olimpico Lluís Companys, noto precedentemente come Stadio di Montjuïc e Stadio Olimpico di Montjuïc, un impianto sportivo polivalente di Barcellona, il secondo per grandezza dopo lo stadio Camp Nou.

Champions League, Barcellona-Napoli: come arrivano le due squadre

Il Barcellona si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate di Liga spagnola. I blaugrana, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro L'Atletico Bilbao ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Mallorca. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. I partenopei, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro la Juventus ed hanno pareggiato sempre allo stadio Maradona per 1-1 contro il Torino. La gara d'andata tra le due compagini è terminata col risultato di 1-1, con le reti realizzate da Osimhen e Lewandowski.

Champions League, le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.