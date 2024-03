Copa Libertadores 2024: sorteggiati gli otto gironi della prima fase

Nella notte italiana a Luque (Paraguay) è stato effettuato il sorteggio degli otto gironi di Copa Libertadores, con le 32 squadre partecipanti, le ventotto ammesse direttamente e le quattro vincitrici della fase di qualificazione, divise in otto gruppi, ciascuno composto da quattro squadre, che si sfideranno in un girone all'italiana con sei partite da disputare.

Le prime due classificate si qualificheranno per gli ottavi di finale, mentre le terze classificate avranno il diritto di accedere alla Copa Sudamericana. Campioni in carica sono i brasiliani della Fluminense che in finale hanno avuto la meglio sugli argentini del Boca Juniors (2-1 dopo i tempi supplementari, lo scorso 4 novembre a Rio de Janeiro).

La fase a gironi comincierà il 2 aprile, mentre la fase ad eliminazione diretta sarà in programma dal 13 agosto, con la finale il prossimo 30 novembre, probabilmente allo stadio "Monumental"di Buenos Aires (sede da ufficializzare nelle prossime settimane)

Copa Libertardores, gli otto gironi

GRUPPO A: Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima, Colo-Colo

GRUPPO B: São Paulo, Barcelona, Talleres, Cobresal

GRUPPO C: Grêmio, Estudiantes de la Plata, The Strongest, Huachipato.

GRUPPO D: Liga Deportiva Universitaria de Quito, Junior, Universitario, Botafogo

GRUPPO E: Flamengo, Bolívar, Millonarios, Palestino

GRUPPO F: Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo, Liverpool Montevideo

GRUPPO G: Peñarol, Atlético Mineiro, Rosario Central, Caracas

GRUPPO H: River Plate, Libertad, Deportivo Táchira, Nacional

