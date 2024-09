Europa League, probabili formazioni Brighton-Roma: le scelte di De Zerbi e De Rossi

Le probabili formazioni del match Brighton-Roma, in programma giovedì 14 marzo alle ore 21:00, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: De Zerbi e De Rossi.

Giovedì 14 marzo, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Brighton-Roma. Le due compagini, guidate da Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi, si sfideranno al Falmer Stadium o Brighton Community Stadium, un impianto sportivo polivalente di Brighton, città del Regno Unito nella contea inglese dell'East Sussex.

Europa League, Brighton-Roma: come arrivano le due squadre

Il Brighton si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due giornate di Premier League. Gli inglesi, infatti, hanno perso per 3-0 in trasferta contro il Fulham ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Nottingham Forest. La Roma, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-4 contro il Monza ed hanno pareggiato al Franchi per 2-2 contro la Fiorentina di Italiano. La gara d'andata tra le due squadre, disputata lo scorso 7 marzo all'Olimpico, è terminata col risultato di 4-0 per la Roma.

Europa League, le probabili formazioni del match Brighton-Roma

Le probabili formazioni del match di Europa League Brighton-Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale, in programma giovedì 14 marzo alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi.

BRIGHTON (4-2-3-1) - Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

ROMA (4-3-3) - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi