FA Cup, dove vedere Manchester City-Newcastle United: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

La Emirates FA Cup (Football Association Challenge Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Newcastle United di Eddie Howe. Davanti al pubblico dello "Etihad Stadium" di Manchester, si gioca la gara valida per i quarti di finale della competizione inglese. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Emirates FA Cup, dove vedere Manchester City-Newcastle United? Si gioca allo "Etihad Stadium" di Manchester, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 16 marzo 2024, alle ore 18:30 (CET). La gara è valida per i quarti di finale del torneo inglese per l'edizione 2023/24.

FA Cup, dove vedere Manchester City-Newcastle United?

Manchester City-Newcastle United viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Manchester City-Newcastle United, Diretta TV su: DAZN, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Manchester City-Newcastle United, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare di Emirates FA Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Riccardo Mancini.

Formazioni - Le probabili - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Manchester City e Newcastle United. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

MANCHESTER CITY



NEWCASTLE UNITED



5-3-2 18

Stefan Ortega 1

Martin Dúbravka 2

Kyle Walker 33

Dan Burn 3

Rúben Dias 5

Fabian Schär 25

Manuel Akanji 4

Sven Botman 24

Joško Gvardiol 6

Jamaal Lascelles 8

Mateo Kovačić 23

Jacob Murphy 16

Rodri 28

Joe Willock 47

Phil Foden 39

Bruno Guimarães 20

Bernardo Silva 36

Sean Longstaff 11

Jérémy Doku 14

Alexander Isak 9

Erling Haaland 10

Anthony Gordon Coach



Pep Guardiola Coach



Eddie Howe 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

