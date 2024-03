Francia-Germania, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Francia-Germania, match valevole come gara amichevole e in programma sabato 23 marzo alle ore 21 al "Groupama Academy Stadium" di Decines-Charpieu con i transalpini che ospitano i tedeschi

Sabato 23 marzo, alle ore 21, al "Groupama Academy Stadium" di Decines-Charpieu, si disputerà il match amichevole Francia-Germania. Prima di scoprire dove vedere Francia-Germania in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Amichevole di prestigio quella che vedrà affrontarsi la nazionale francese e quella tedesca con le due nazionali che prenderanno parte ai prossimi Europei. La Francia nella prossima rassegna continentale è stata inserita nel Gruppo D con Austria, Olanda e una tra Polonia, Estonia, Galles o Finlandia. I padroni di casa della Germania, invece, sono inseriti nel Gruppo A con Scozia, Ungheria e Svizzera.

Francia-Germania, le probabili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Samba; Clauss, Saliba, Lucas, Theo Hernandez; Tchoaumeni, Rabiot, Zaire-Emery; Dembele, Giroud, Mbappé.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Henrichs; Kroos, Andrich; Wirtz, Gundogan, Musiala; Fullkrug.

Dove vedere Francia-Germania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Francia-Germania sarà tramesso in chiaro sul Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Infinity o andare sul sito di Sportmediaset. Questo match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.