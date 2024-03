Juve Stabia, poker al Messina: manca solo un passo per volare in Serie B

La Juve Stabia supera 4-1 il Messina allo stadio Romeo Menti e si porta a più undici punti sul Benevento. Protagonista del match l'attaccante Adorante, autore di una doppietta. Alla squadra guidata da Pagliuca manca ormai poco per la promozione diretta in Serie B.

Juve Stabia-Messina, la cronaca del match

La Juve Stabia, capolista del girone C di Serie C, sfida il Messina allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia nel match valido per la 34^giornata. Pubblico dalle grandi occasioni per la squadra guidata da mister Pagliuca: circa 7mila tifosi gialloblù presenti sugli spalti.

PRIMO TEMPO – Primo tiro in porta del match dopo sette minuti di gioco: ci prova Nicola Mosti dalla distanza, sfera che sfila in out alla sinistra dell’ex Fumagalli. Al 10’ Ortisi costretto al cambio, per il Messina entra in campo il classe 2003 Salvo. Al 12’ Juve Stabia pericolosa in contropiede con Romeo, il traversone teso e insidioso dell’esterno viene deviato in angolo dalla retroguardia ospite. Ancora pericoloso Romeo al 15’: il 2002, dopo un fraseggio nello stretto con Leone, entra in area e prova a superare Fumagalli con un delicato colpo sotto, ma il portiere del Messina abbassa la saracinesca e chiude lo specchio della porta. Alla mezz’ora Messina ancora una volta costretto al cambio, Modica sostituisce l’infortunato Lia con Samuele Zona.

Al 35’ la Juve Stabia passa in vantaggio: cross di Andreoni dalla destra e guizzo vincente di Romeo, lasciato solo dalla difesa ospite sul secondo palo. Al 39’ arriva il raddoppio della Juve Stabia: Candellone approfitta di una respinta corta di Fumagalli e a porta ormai sguarnita insacca in rete da pochi passi. Ancora Candellone pericoloso al 43’: l’attaccante gialloblù approfitta di un errore di Polito e si invola in rete, il destro da posizione defilata è però impreciso e si spegne sul fondo. Adorante cala il tris al 45’, il bomber gialloblù, imbeccato da Mosti in area, insacca alle spalle di Fumagalli con un preciso destro all’angolino. L’arbitro Caldera decreta la fine della prima frazione di gioco dopo cinque minuti di recupero.

SECONDO TEMPO – Juve Stabia subito pericolosa con Adorante, il pallonetto dell’attaccante gialloblù, a tu per tu con Fumagalli, si spegne di poco alto sulla traversa. Poker della Juve Stabia al 51’, Adorante, scatenato in questo inizio di secondo tempo, approfitta della respinta in area di Fumagalli e col destro appoggia in rete per il 4-0 delle Vespe. Al 56’ il Messina accorcia le distanze con il subentrato Pierluca Luciani, che trasforma in gol l’assist dalla sinistra di Zunno. Al 70’ Juve Stabia vicina al quinto gol: Adorante appoggia di petto in area per Andreoni, sul destro a botta sicura del terzino si immola Fumagalli che devia in corner.

Ancora Adorante pericoloso al 73’, il colpo di testa della punta gialloblù viene smanacciato in angolo dall’esperto Fumagalli. Solo accademia per la Juve Stabia nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Dopo tre minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell'arbitro Caldera. La vittoria contro il Messina fa volare la Juve Stabia a più 11 punti sul Benevento, secondo in classifica nel girone C. Alle Vespe di Castellammare manca ormai poco per festeggiare la promozione diretta in Serie B.

Tabellino Juve Stabia-Messina

JUVE STABIA (4-3-3) – Thiam, Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Pierobon (Meli 70’ st), Leone (Gerbo, 79’ st), Romeo (La Rosa 89’ st); Mosti (Piovanello 79’ st), Candellone (Piscopo 70’ st), Adorante. Allenatore: Guido Pagliuca.

Panchina: Esposito, La Rosa, Piscopo, Baldi, Meli, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello.

MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli, Ortisi (Salvo 10’ pt), Polito, Dumbravanu, Lia (Zona 28’ pt); Scafetta, Franco; Zunno, Emmausso (Ragusa 45’ st), Rosafio (Luciani 45’ st); Plescia (Giunta 45’ st). Allenatore: Giacomo Modica.

Panchina: Piana, Fumagalli, Zona, Salvo, Picciardi, Firenze, Giunta, Cavallo, Luciani, Ragusa, Signorile.

MARCATORI: Romeo (Juve Stabia, 35’pt); Candellone (Juve Stabia, 39’pt); Adorante (Juve Stabia, 47’ pt); Adorante (Juve Stabia, 51’ st); Luciani (Messina, 56’ st).

AMMONITI: Vincenzo Polito (Messina); Emmausso (Messina); Zunno (Messina).

ESPULSI: /

NOTE: 5 minuti di recupero nel primo tempo; 3 minuti di recupero nel secondo tempo.

UFFICIALI DI GARA

Arbitro: Mattia Caldera

1° Assistente: Alessandro Parisi

2° Assistente: Marco Matteo Barberis

4° Ufficiale: Antonio Spera