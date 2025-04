Maccabi Haifa-Fiorentina: le ultime sulla formazione viola

Tornano le coppe europee e con esse, ovviamente, anche la Conference League. La Fiorentina vuole ripetere e, se possibile, migliorare la magnifica cavalcata dello scorso anno, fermata solo nella finale di Praga. Italiano cambia alcuni dei suoi interpreti.

Ultime ore di preparazione per la Fiorentina in vista della trasferta di andata degli ottavi di finale di Conference League, in programma contro gli israeliani del Maccabi Haifa.

Anche per questa partita, purtroppo per la Viola, è stato certificato che non sono arruolabili Arthur, Martinez Quarta e Kouamé; i primi due, però, dovrebbero farcela per la gara di domenica sera contro la Roma, in programma all'Artemio Franchi.

Veniamo quindi ai probabili 11 della Fiorentina che, a Budapest (vista la situazione di guerra per Israele), sfideranno il Maccabi Haifa.

In porta Terracciano (con Christensen ancora convalescente). Come difensori centrali saranno confermati obbligatoriamente Milenkovic e Ranieri; i terzini, invece, dovrebbero cambiare: spazio a Faraoni e Parisi.

A centrocampo in tre per due maglie: Maxime Lopez, Mandragora e Duncan.

In attacco, dietro a Belotti, spazio a Nico Gonzalez, Beltran (che sarà squalificato domenica per la partitissima con la Roma) e Ikoné.

Fischio d'inizio alle ore 21 italiane.