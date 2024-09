Nocerina-Cavese, streaming gratis Facebook e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione, probabili formazioni e come seguire il derby campano tra Nocerina-Cavese, che si disputerà domenica 10 marzo alle ore 14.30 allo stadio "San Francesco D'Assisi" di Nocera Inferiore. L'arbitro della sfida sarà Michele Maccorin di Udine.

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio "San Francesco D'Assisi" di Nocera Inferiore (Salerno, trasferta vietata ai tifosi ospiti), si disputerà il match Nocerina-Cavese, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie D (girone G), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e primo posto con 45 e 56 punti.

Sono trenta i precedenti in casa dei "molossi"con quest'ultimi in vantaggio per 16-6 e otto pareggi; nella gara d'andata giocata a Cava dei Tirreni lo scorso 1 novembre, ha visto gli "aquilotti" imporsi con il risultato di 2-1. L'arbitro della sfida sarà Michele Maccorin di Udine, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Minutoli di Messina e Matteo Manni di Savona.

Nocerina-Cavese, formazioni ufficiali

NOCERINA (4-3-3): Fantoni; Dorato, Mazzei, Pinna, Esposito; Carotenuto, Maimone, Tuninetti; Liurni, Cardella, Rossi.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Buschiazzo, Troest, Magri; Megna, Konate, Zenelaj, Urso, Derosa; Chiarella, Foggia.

Dove vedere Nocerina-Cavese in tv e streaming

Il derby campano Nocerina-Cavese non sarà visibile in tv, ma si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook “Voci Metelliane Aquilotto”; altra opzione sarà quella di YouTube, sul canale “Obiettivo Cavese”.

1 novembre 2023, Cavese-Nocerina 2-1: gli highlights