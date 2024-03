Perugia-Pineto, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Si gioca la giornata numero 33 in Serie C, e nel Girone B si affrontano il Perugia ed il Pineto. Ecco dove vedere un match molto importante soprattutto per gli ospiti, che arrivano da un momento molto complicato e devono fare attenzione a non crollare.

Sabato 23 marzo alle ore 17:30 allo stadio “Renato Curi” di Perugia si disputerà il match Perugia-Pineto, valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie C (girone B).

Un match di grande importanza soprattutto per la squadra ospite, che si trova veramente a metà strada tra la voglia di lottare per i playoff e la paura di ritrovarsi coinvolti nella lotta per evitare i playout. Il Perugia, invece, è piuttosto al sicuro per quanto riguarda i playoff, ma vuole provare ad avvicinarsi al secondo o terzo posto per un percorso più semplice nel corso delle fasi ad eliminazione diretta.

Dove vedere Perugia-Pineto in tv e streaming gratis

Il match Perugia-Pineto sarà ovviamente visibile su Sky, tv satellitare che si è da tempo assicurata tutte le gare in diretta esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto sarà possibile guardare la sfida sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live si potrà vedere il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.