Polonia-Estonia, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Sky o DAZN? Dove vedere spareggio Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streamingi il match Polonia-Estonia, valevole per la semifinale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Calcio d'inizio ore 20.45 allo stadio "PGE Narodowy"' di Varsavia.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "PGE Narodowy" di Varsavia si disputerà il match (gara unica) Polonia-Estonia, valevole per la semifinale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

Nella fase di Qualificazione la Nazionale polacca è arrivata al terzo posto dietro Albania e Repubblica Ceca, mentre quella estone è arrivata ultima con un solo punto conquistato, ma è arrivata giocarsi i playoff grazie al regolamento della Nations League: infatti le squadre che vincono la propria Lega, hanno la possibilità di giocare gli spareggi.

Sono nove i precedenti, con la Polonia avanti nettamente per 7-1 e un pareggio (18-4 il parziale delle reti); l'arbitro della sfida sarà lo sloveno Slavko Vincic.

La vicente di questo incontro, sfiderà (in casa) nel match decisivo (martedì 26) la vincente dell'altro spareggio che vedrà opposte Galles e Finlandia. Ricordiamo che in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procede prima con i supplementari e poi eventualmente la partita sarà decisa dalla lotteria dei rigori.

Polonia-Estonia, formazioni ufficiali

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Klavan, Tamm, Mets; Paskotsi, Kallatse, Soomets, Vetkal; Tamm, Palumets; Jurgens.

Dove vedere Polonia-Estonia in tv e streaming

Il match Polonia-Estonia sarà visibile in diretta su Sky Calcio (canale 202 del decoder), tramite la finestra "Diretta Gol", in contemporanea con tutti gli altri spareggi.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.