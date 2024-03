Qualificazioni europei Under 21, le probabili formazioni del match Italia-Lettonia

Le probabili formazioni del match Under 21 tra Italia-Lettonia, in programma venerdì 22 marzo alle ore 18:15, allo stadio Manuzzi di Cesena. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Carmine Nunziata e Aleksandrs Basovs.

Venerdì 22 marzo 2024, alle ore 18:15, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21, Gruppo A, tra Italia-Lettonia. Le due compagini, guidate da Carmine Nunziata e Aleksandrs Basovs, si sfideranno all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, situato nella zona orientale della città, nell'area del quartiere Fiorenzuola cosiddetta "La Fiorita".

Under 21, Italia-Lettonia: come arrivano le due squadre

L'Italia Under 21 si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. Gli azzurrini, infatti, nelle ultime partite valide per e qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria, hanno vinto in trasferta per 0-7 contro San Marino ed hanno pareggiato, sempre in trasferta, per 2-2 contro l'Irlanda. La Lettonia Under 21, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta in occasione delle ultime due gare di qualificazione. La squadra di Basovs, infatti, ha vinto in casa per 2-1 contro la Turchia ed ha perso in trasferta per 1-0 contro l'Azerbaigian Under 21. L'Italia guida la classifica del Gruppo A a quota 11 punti.

Under 21, le probabili formazioni del match Italia-Lettonia

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2) - Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Baldanzi; Colombo, Gnonto. Ct. Nunziata.

LETTONIA UNDER 21 (4-4-2) - Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. Ct. Basovs.