Razzismo: Acerbi assolto per assenza di prove certe

Si chiude con un'assoluzione per mancanza di prove certe la querelle che aveva visto protagonisti Francesco Acerbi da una parte e Juan Jesus dall'altra. La sentenza farà discutere forse quanto l'intera storia. In questo breve articolo proviamo a spiegarla.

Francesco Acerbi non sarà squalificato: questa la decisione del Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea, in merito alle accuse di Juan Jesus che aveva riferito di aver ricevuto degli insulti razzisti. Entriamo nel merito della vicenda.

Ecco perché Francesco Acerbi non è stato squalificato

Nessun riscontro video, audio o di testimone ha certificato l'esistenza di un insulto razzista proferito da Acerbi ai danni di Juan Jesus. Stando così le cose, resta la versione del difensore del Napoli, senza però alcun riscontro esterno. Motivo per cui non si è proceduto in alcun modo.

Niente articolo 28 del codice di giustizia sportiva, quindi, che avrebbe portato ad una squalifica del difensore dell'Inter e della Nazionale fino a 10 giornate ed alla probabile conseguente esclusione dagli Europei. Secondo il Giudice Sportivo, non esiste alcuna ragionevole certezza della natura discriminatoria dell'offesa pronunciata.

Acerbi non aveva mai negato l'offesa, ma solo la natura razzista della stessa.

Si chiude quindi a livello di giurisdizione sportiva una vicenda che, ne siamo certi, farà ancora discutere per molto tempo.