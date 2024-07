Spagna-Brasile, streaming gratis e diretta TV 20Mediaset o Sky Sport? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match amichevole tra Spagna-Brasile, che si disputerà martedì 26 marzo alle ore 21.30, allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid. Sono nove i precedenti tra le due Nazionali, con i sudamericani in vantaggio per 5-2 e 2 pareggi

Questa sera alle ore 21.30 allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid si disputerà l'amichevole di lusso Spagna-Brasile, con la squadra inglese che nella prossima estate sarà impegnata ad Euro 2024 dove è stata inserita nel gruppo C con Slovenia, Serbia e Danimarca, mentre quella verdeoro giocherà la Copa America negli Stati Uniti (gruppo D, con Colombia, Paraguay + la vincitrice dello spareggio Costarica-Honduras).

Sono nove i precedenti tra le due Nazionali, con i sudamericani in vantaggio per 5-2 e 2 pareggi; l'ultima sfida risale al 1° luglio 2013, quando nella Confederation Cup, il Brasile si impose per 3-0 al "Maracanà" di Rio de Janeiro.

Spagna-Brasile, formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams.

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, F. Bruno, Beraldo, Wendell; Guimaraes, Joao Gomes, Paquetá; Vinicius, Rodrygo, Raphina.

Dove vedere Spagna-Brasile in tv e streaming

Il match amichevole Spagna-Brasile sarà visibile in diretta su Sky Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro di Madrid, si potrà segure anche in chiaro e più precisamente su canale 20 (ch. 20 del digitale e 151 del decoder) e in contemporanea streaming (gratuito) sul sito di SportMediaset e su Mediaset Infinity, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell'ex calciatore Simone Tiribocchi.

1 luglio 2013, Confederation Cup: Brasile-Spagna 3-0: gli highligths