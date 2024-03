Tunisia-Croazia streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere amichevole

E' tempo di amichevoli in giro per il mondo, in questa pausa per le Nazionali: gli Europei si avvicinano, e tutte le squadre cercando di prepararsi al meglio al grande appuntamento per regalare una grande gioia al proprio Paese. Si affrontano in questo caso Tunisia e Croazia

Venerdì 22 marzo alle ore 19 italiane si disputerà il match Tunisia-Croazia, valevole come amichevole internazionale. Si affrontano a Il Cairo, in Egitto, due squadre che hanno fatto abbastanza bene nell'ultimo Mondiale. Gli africani hanno anche battuto la Francia per 1-0, salvo poi disputare una pessima Coppa d'Africa due mesi fa. La Croazia, certamente non una favorita in Qatar, strappò uno strepitoso terzo posto battendo il Marocco nella finalina del sabato. Modric e compagni adesso vogliono provare a portare un trofeo nei Balcani, il prossimo luglio.

Dove vedere Tunisia-Croazia in streaming gratis e in diretta tv: DAZN, Sky, Mediaset, Rai?

Il match amichevole tra Tunisia e Croazia, che si giocherà allo Stadio 30 June de Il Cairo, non sarà visibile né in chiaro né in streaming su alcuna piattaforma in Italia. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario collegarsi alle pagine social delle due squadre, oppure dotarsi di una connessione VPN per geo-localizzarsi in un altro Paese che trasmetta la gara.