Ucraina-Islanda, streaming gratis e diretta TV Mediaset o Sky? Dove vedere spareggio Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match Ucraina-Islanda, valevole per la finale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Calcio d'inizio ore 20.45, al "Wrocław Stadium" di Breslavia (Polonia).

Questa sera alle ore 20.45 al "Wrocław Stadium" di Breslavia (campo neutro, Polonia) si disputerà il match (gara unica) Ucraina-Islanda, valevole per la finale di spareggio, per l'accesso ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

Nelle semifinali disputate lo scorso giovedì, la nazionale ucraina ha battuto in trasferta e in rimonta la Bosnia. per 2-1, mentre quella islandese ha vinto a Budapest (campo neutro) contro Israele per 4-1. Chi avrà la meglio si qualificherà ufficialmente per la rassegna continentale dove sarà inserita nel gruppo E insieme a Belgio, Slovacchia e Romania.

Sono quattro i precedenti tra le due Nazionali con bilancio in parità: un successo ciascuno e due pareggi; ricordiamo che se al 90' il risultato dovesse essere ancora di parità, si giocheranno i due tempi supplentari ed eventualmente i calci di rigore.

Ucraina-Islanda, formazioni ufficiali

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Zinchenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Traustason, Haraldsson, Palsson; Gudmundsson, Gudjohnsen.

Dove vedere Ucraina-Islanda in tv e streaming

Lo spareggio decisivo Ucraina-Islanda sarà visibile in diretta su Sky Calcio (canale 202 del decoder), tramite la finestra "Diretta Gol", in contemporanea con l'altro match in contemporanea, ovvero Galles-Polonia.

Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.