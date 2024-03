Ungheria-Turchia, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Ungheria-Turchia, match valevole come gara amichevole e in programma venerdì 22 marzo alle ore 20.45 alla "Puscas Arena" di Budapest con la nazionale ungherese che ospita i turchi

Venerdì 22 marzo, alle ore 20.45, alla "Puscas Arena" di Budapest, si disputerà il match amichevole Ungheria-Turchia. Prima di scoprire dove vedere Ungheria-Turchia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Le due nazionali si affrontano in un'amichevole di preparazione ai prossimi Europei dove la nazionale magiara è inserita nel Gruppo A con Germania, Svizzera e Scozia; mentre la nazionale turca è inserita nel Gruppo F con con Repubblica Ceca, Portogallo e una nazionale tra Grecia, Lussemburgo o Kazakistan.

Ungheria-Turchia, le probabili formazioni

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, Szalai; Bolla, Nagy, Styles, Z. Nagy; Gazdag, Szoboszlai; Adam. C.T: Rossi.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Yuksek, Ozcan; Sari, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. C.T: Montella.

Dove vedere Ungheria-Turchia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Ungheria-Turchia non dovrebbe essere trasmesso in chiaro in quanto i diritti televisivi per la trasmissione del match non sono stati acquistati da nessuna emittente italiana. Pertanto sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.