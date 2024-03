Venezuela-Italia, streaming e diretta TV: Sky o Rai? Dove vedere l'amichevole della nazionale

Venezuela-Italia, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le formazioni ufficiali della sfida amichevole tra le due nazionali. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Fernando Batista e quella di Luciano Spalletti è previsto per le 22:00 di giovedì 21 marzo.

Venezuela-Italia, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra sudamericani e azzurri è previsto per giovedì 21 marzo alle 22:00. La gara, valevole come amichevole internazionale, vedrà contrapposta la squadra di Fernando Batista a quella di Luciano Spalletti. La Vinotinto è reduce da una sconfitta contro la Colombia per 1-0 nella partita disputata l'11 dicembre scorso. Anche in quel caso si trattava di un'amichevole, con la sfida tra queste due squadre che fu decisa da un autogol di Andres Ferro.

L'ultima partita disputata dall'Italia risale invece al 20 dicembre scorso, quando arrivò un pareggio parecchio discusso a reti bianche nel match contro l'Ucraina. Quella gara fu decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei per la nazionale guidata da Spalletti, ma fece discutere un episodio nel finale di partita: fu ritenuto regolare un contatto ai danni di Mudryk in area di rigore, anche dopo il check del VAR. Il punto servì dunque agli azzurri per mantenere il secondo posto nel proprio girone e guadagnarsi la possibilità di difendere il titolo di campioni d'Europa.

La direzione della gara sarà affidata allo statunitense Rubiel Vazquez, che sarà coadiuvato dai connazionali Uranga e Da Silva, con il quarto uomo che sarà Calume.

Dove vedere Venezuela-Italia in TV e streaming

La partita prevista per le 22:00 di giovedì 21 marzo sarà disponibile in esclusiva su Rai 1. L'emittente televisivo trasmetterà la diretta della sfida: per vederla in streaming da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di RaiPlay, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di RaiPlay sullo store del proprio dispositivo.

Venezuela-Italia, formazioni ufficiali

VENEZUELA (4-3-3): Romo; Ferraresi, Osorio, Angel, Navarro; Aramburu, Martinez, Casseres; Savarino, Rondon, Machis. CT: Batista.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.