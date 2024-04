Telcronisti Serie A: Adani verso Dazn, e Borghi approda a Sky

Tempo di mercato anche per quanto riguarda Dazn e Sky: la prima vuole puntare su Daniele Adani come opinionista, mentre la pay tv di Rupert Murdoch avrebbe chiuso per l'approdo del noto telecronista Stefano Borghi, attualmente commentatore proprio di Dazn.

In fermento il mercato per quanto riguarda i telecronisti delle pay tv in Italia: Dazn e Sky, co-proprietarie dei diritti televisivi per trasmettere la Serie A, si preparano a cambiare qualcosa per quanto riguarda telecronisti ed opinionisti. Proprio Dazn sarebbe vicinissima a chiudere per Daniele Adani, ex di Sky ora in Rai, per il ruolo di opinionista. In corso la trattativa tra le due parti, ma nelle prossime settimane ci dovrebbero essere novità. Mentre, il noto telecronista Stefano Borghi, sarebbe in procinto di lasciare proprio Dazn per trasferirsi a Sky.

Dazn, arriva Lele Adani e Sky punta su Borghi

Secondo quanto riportato da TvBlog, uno degli opinionisti più discussi in Italia per quanto riguarda il calcio, potrebbe sbarcare su Dazn. La pay tv nata a Londra ha una batteria di opinionisti composta prettamente da ex calciatori, e Daniele Adani potrebbe arricchirla. L'ex calciatore dell'Inter lavora per la Rai a partire dal 2021, dopo il licenziamento da Sky.

Quest'ultima è pronta a fare acquisti proprio da Dazn: si sta contrattando per portare a Sky uno dei telecronisti più importanti e conosciuti in Italia, ovvero Stefano Borghi e l'accordo sembra essere in dirittura d'arrivo. L'idea sarebbe quella di iniziare a fargli commentare già alcune partite degli Europei che inizieranno a giugno in Germania, e nelle prossime settimane, probabilmente al termine della Serie A, arriveranno notizie ufficiali in tal senso.