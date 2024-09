Calendario lotta salvezza Serie A: tutti gli scontri diretti fino al termine del campionato

La lotta salvezza in Serie A TIM 2023-24: il calendario di Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone, Verona, Cagliari, Sassuolo e Salernitana e tutti gli scontri diretti fino alla fine del campionato 2023-2024. Chi riuscirà a salvarsi e chi invece dovrà retrocede in cadetteria?

Calendario lotta salvezza in Serie A: le partite fino a fine stagione. Lotta per la salvezza ancora aperta nel nostro campionato, viste le distanze molto ravvicinate tra le squadre che stanno lottando per provare a salvarsi. Una corsa che potrebbe coinvolgere fino a sei squadre: ecco il loro calendario fino al termine del campionato, e gli scontri diretti che le attendono. Ce n'è uno in programma anche alla penultima giornata.

Calendario lotta salvezza: chi la spunterà? E chi dovrà retrocedere?

A sette giornate dal termine del campionato è ancora tutto da definire nella parte bassa della classifica. Attualmente Salernitana, Sassuolo e Frosinone andrebbero in Serie B con Cagliari e Verona salve. La lotta è però più che mai accesa in un finale di campionato che si preannuncia accesissimo anche nella parte bassa della classifica. Chi riuscirà a spuntarla alla fine? Questa, al momento, la classifica a sette giornate dalla fine:

Verona 27

Cagliari 27

Frosinone 25

Sassuolo 25

Salernitana 15

Ammesso che per i granata di Colantuono ci siano ancora speranze, l'aritmetica dice di sì ma le prestazioni vanno nella direzione opposta, ci sarà bagarre fino all'ultimo per restare in Serie A e molto lo diranno anche i tanti scontri diretti che ci saranno fino alla fine.

Ma qual è il regolamento in caso di arrivo a pari punti nella classifica? Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti per il quartultimo posto, si terrà uno spareggio e non verrà considerata la classifica avulsa o gli altri criteri (scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, sorteggio).

Salvezza Serie A 2023-24, calendari a confronto ultime sette giornate

31esima giornata

Salernitana-Sassuolo

32esima giornata

Lecce-Empoli

33esima giornata

Sassuolo-Lecce

Verona-Udinese

34esima giornata

Frosinone-Salernitana

35esima giornata

Cagliari-Lecce

Empoli-Frosinone

36esima giornata

Lecce-Udinese

37esima giornata

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Empoli

38esima giornata

Frosinone-Udinese