Chieti-Campobasso, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione e probabili formazioni del match tra Chieti-Campobasso valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che si disputerà domenica 28 aprile alle ore 15. Arbitro dell'incontro sarà Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Guido Angelini" si disputerà il match Chieti-Campobasso, valevole per la 33.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al settimo e primo posto con 47e 64 punti, con i molisani vicini dalla promozione in Serie C (+2 sull'Aquila, secondo), ma per stare tranquilli servono sei punti in queste ultime due partite.

Nella gara d'andata giocata lo scorso 17 dicembre al "Nuovo Romagnoli", i padroni di casa si sono imposti per 1-0, grazie alla rete di Grandis al 23'. L'arbitro dell'incontro sarà Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Vicenza), coadiuvato dagli assistenti Thomas Vora e Cristiano Annoni, entrambi di Como.

Nell'ultimo turno di campionato in programma domenica 5 maggio (ore 15) il Chieti sarà impegnato sul campo della Matese, mentre il Campobasso ospiterà il Termoli.

Chieti-Campobasso, probabili formazioni

CHIETI (4-3-1-2): Serra; Cucciniello, Conson, Forgione, Gatto; Vesi, Gaye, Tortora; Di Sabatino; Fall, Salvatore.

CAMPOBASSO (4-3-3): Esposito; Di Filippo, Di Nardo, Lombari, Abonckelet; Maldonado, Bonacchi, Pontillo; De Cerchio, Parisi, Romero.

Dove vedere Chieti-Campobasso in tv e streaming

Il match tra Chieti-Campobasso per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire l'importante sfida potrà seguire le pagine social ufficiali dei due club.

17 dicembre 2023, Campobasso-Chieti 1-0: gli highligths