Coppa del Re, dove vedere Athletic Bilbao-Maiorca: Telelombardia, Cronache di spogliatoio o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

La 121° edizione di Coppa del Re, nota anche come Coppa di Spagna, giunge al termine. In programma la gara tra l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde e il Maiorca di Javier Aguirre, valevole per finale della competizione. Diretta TV, live streaming e formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Coppa del Re (Coppa di Spagna) 2023/24, dove vedere Athletic Bilbao-Maiorca? Si gioca allo "Stadio Olimpico de la Cartuja" di Siviglia, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 6 aprile 2024, alle ore 22:00 (CET). La gara è valida per la finale della competizione nazionale che si disputa in gara unica.

Coppa del Re 2023/24

Finale

Stadio Olimpico de la Cartuja DATA Sabato 6 aprile 2024 ORE 22:00 (CET) ARBITRO José Luis Munuera Montero

Coppa del Re, Finale: dove vedere Athletic Bilbao-Maiorca?

Athletic Bilbao-Maiorca viene trasmessa su Telelombardia e Cronache di spogliatoio. E' disponibile in:

Athletic Bilbao-Maiorca, Diretta TV su: Telelombardia [Canale 10 HD in Diffusione Terrestre, in Lombardia], in chiaro, emittente del Gruppo Mediapason.

Athletic Bilbao-Maiorca, Live Streaming su: Canale ufficiale YouTube di "Cronache di spogliatoio": youtube.com/@CRONACHEDISPOGLIATOIO.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Athletic Bilbao e Maiorca. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.