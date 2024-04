Europa League, probabili formazioni Liverpool-Atalanta: le scelte di Klopp e Gasperini

Le probabili formazioni del match Liverpool-Atalanta, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21:00, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Jurgen Klopp e Gian Piero Gasperini.

Giovedì 11 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League tra Liverpool-Atalanta. Le due compagini, guidate da Jurgen Klopp e Gian Piero Gasperini, si sfideranno nella cornice dello storico impianto di Anfield, uno stadio situato nella città di Liverpool.

Europa League, Liverpool-Atalanta: come arrivano le due squadre

Il Liverpool si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Premier League. I Reds, infatti, hanno vinto per 3-1 in casa contro lo Sheffield United ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Manchester United. L'Atalanta, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro la Fiorentina, in occasione del match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, ed hanno perso per 2-1 contro il Cagliari di Claudio Ranieri in campionato.

Europa League, le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

Le probabili formazioni del match Liverpool-Atalanta, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 11 aprile alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Jurgen Klopp e Gian Piero Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3) - Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2) - Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini.