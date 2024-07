Europa League, probabili formazioni Roma-Milan: le scelte di De Rossi e Pioli

Le probabili formazioni del match Roma-Milan, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21:00, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Daniele De Rossi e Stefano Pioli.

Giovedì 18 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma-Milan. Le due compagini, guidate da Daniele De Rossi e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma, casa del club giallorosso.

Europa League, Roma-Milan: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno vinto nel derby per 1-0 contro la Lazio, grazie alla rete realizzata da Mancini, ed hanno pareggiato per 1-1 contro l'Udinese in trasferta, tuttavia il match è stato sospeso a circa 15 minuti dalla fine ed è in attesa di completamento. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I rossoneri, infatti, hanno vinto in casa per 3-0 contro il Lecce ed hanno pareggiato al Mapei Stadium per 3-3 contro il Sassuolo. La partita d'andata tra le due compagini è terminata col risultato di 0-1 per la Roma a San Siro.

Europa League, le probabili formazioni di Roma-Milan

Le probabili formazioni del match Roma-Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 18 aprile alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Daniele De Rossi e Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3) - Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.