FA Cup, dove vedere Manchester City-Chelsea: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

La Emirates FA Cup (Football Association Challenge Cup) 2023/24 offre la sfida tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Chelsea di Mauricio Pochettino. Davanti al pubblico del "Wembley Stadium" di Londra, si gioca la gara valida per la semifinale in gara unica della competizione inglese. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Emirates FA Cup, dove vedere Manchester City-Chelsea? Si gioca al "Wembley Stadium" di Londra, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 20 aprile 2024, alle ore 18:15 (CET). La gara è valida per la semifinale in gara unica del torneo inglese per l'edizione 2023/24.

EVENTO MANCHESTER CITY-CHELSEA



Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)

LUOGO LONDRA



Wembley Stadium DATA Sabato 20 aprile 2024 ORE 18:15 (CET) ARBITRI ARBITRO

Michael Oliver



ASSISTENTE 1

Stuart Burt



ASSISTENTE 2

Dan Cook



IV UFFICIALE

Darren England



VAR

David Coote



AVAR

Sian Massey-Ellis



SVAR

Stuart Attwell

FA Cup, dove vedere Manchester City-Chelsea?

Manchester City-Chelsea viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Manchester City-Chelsea, Diretta TV su: DAZN, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Manchester City-Chelsea, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare di Emirates FA Cup sono sempre disponibili sull'App DAZN.

La telecronaca DAZN di questa gara è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Manchester City-Chelsea, dove vedere:



Emittenti Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Manchester City-Chelsea, dove vedere:



Canali Manchester City-Chelsea



Diretta TV su:

DAZN DAZN Manchester City-Chelsea



Live Streaming su:

DAZN DAZN - App DAZN



dazn.com

Formazioni - Le probabili - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Manchester City e Chelsea. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Manchester City-Chelsea



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



MANCHESTER CITY



4-1-4-1 Emirates FA Cup 2023/24

Semifinale (Gara unica)



Manchester City-Chelsea



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



CHELSEA



4-2-3-1 18

Stefan Ortega 28

Djordje Petrović 2

Kyle Walker 27

Malo Gusto 5

John Stones 14

Trevoh Chalobah 25

Manuel Akanji 6

Thiago Silva 6

Nathan Aké 3

Marc Cucurella 16

Rodri 25

Moisés Caicedo 47

Phil Foden 8

Enzo Fernández 20

Bernardo Silva 20

Cole Palmer 17

Kevin De Bruyne 23

Conor Gallagher 10

Jack Grealish 11

Noni Madueke 19

Julián Álvarez 15

Nicolas Jackson Coach



Pep Guardiola Coach



Mauricio Pochettino 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Il Manchester City in FA Cup 2023/24

Emirates FA Cup 2023/24



Turno Emirates FA Cup 2023/24



Partita Emirates FA Cup 2023/24



Risultato Terzo turno Manchester City-Huddersfield Town 5-0 Quarto turno Tottenham Hotspur-Manchester City 0-1 Ottavi di finale Luton Town-Manchester City 2-6 Quarti di finale Manchester City-Newcastle United 2-0

Il Chelsea in FA Cup 2023/24

Emirates FA Cup 2023/24



Turno Emirates FA Cup 2023/24



Partita Emirates FA Cup 2023/24



Risultato Turno Partita Risultato Terzo turno Chelsea-Preston North End 4-0 Quarto turno Chelsea-Aston Villa 0-0 Replay Quarto turno Aston Villa-Chelsea 1-3 Ottavi di finale Chelsea-Leeds United 3-2 Quarti di finale Chelsea-Leicester City 4-2

