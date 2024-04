Fiorentina-Atalanta Coppa Italia, probabili formazioni: le scelte di Italiano e Gasperini

Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini in vista della sfida valida per la seconda semifinale dell'edizione 2023/24 di Coppa Italia. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 21:00 di mercoledì 3 aprile.

Fiorentina e Atalanta si affronteranno nella gara valida per la seconda semifinale dell'edizione 2023/24 di Coppa Italia: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Gian Piero Gasperini è previsto per le 21:00 di mercoledì 3 aprile.

Fiorentina-Atalanta Coppa Italia, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

Fiorentina-Atalanta Coppa Italia, come arrivano le due squadre

La Viola arriva a questa sfida dopo la sconfitta interna in Serie A per 1-0 nella gara contro il Milan. In classifica, la squadra di Firenze si trova attualmente decima a 43 punti, ma ha una partita da recuperare contro l'Atalanta, rinviata per le condizioni di salute di Joe Barone, deceduto il 19 marzo scorso. Per arrivare a questo punto della seconda competizione italiana, Nico Gonzalez e compagni hanno dovuto ricorrere ai calci di rigore negli ultimi due turni. Si sono infatti chiusi con punteggio pari dopo i supplementari le gare contro Parma e Bologna, decise poi appunto grazie ai penalties dei giocatori di Italiano.

Per quanto riguarda i nerazzurri, l'ultima gara disputata ha portato un importante 0-3 arrivato allo stadio Maradona di Napoli. Gli uomini di Gasperini, grazie ai 3 punti conquistati nell'ultima sfida di campionato, hanno consolidato il proprio sesto posto in classifica nonostante la partita contro la Fiorentina da recuperare, match che potrebbe vedere i bergamaschi prendersi il quinto posto della Roma. La squadra di Scamacca per raggiungere questa fase del torneo è passata oltre Sassuolo e Milan, battute rispettivamente 3-1 e 1-2.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito di Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Berti e Scatragli. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre in sala VAR agiranno Marini e Sozza.