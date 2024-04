Fiorentina-Inter, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Primavera 1

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming, il match di campionato di Primavera 1 tra Viola e nerazzurri, che si disputerà oggi pomeriggio alle ore 18. In classifica le due squadre sono rispettivamente al 13° e 1° posto con 36 e 60 punti.

Oggi pomeriggio alle ore 18 al "Viola Park" di Bagno a Ripoli (Firenze) si disputerà il match Fiorentina-Inter, valevole per la 31.a giornata del campionato Primavera 1: in classifica la squadra viola è al tredicesimo posto con 36 punti, mentre quella nerazzurra è prima con 60 punti.

Sono 24 i precedenti complessivi che vedono la squadra meneghina avanti per 12-10 e due pareggi; nella gara d'andata giocata lo scorso 16 settembre c'è stato il successo dell'Inter per 3-1. L'arbitro della sfida sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera, coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini e Antonio D'Angelo, entrambi di Perugia.

Fiorentina-Inter Primavera 1, formazioni ufficiali

FIORENTINA (3-4-1-2): Leonardelli; Sadotti, Biagetti, Romani; Vigiani, Ievoli, Gudelevicius, Fortini; Rubino; Presta, Caprini.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; A. Stankovic, Berenbruch, Di Maggio; Kamate, Sarr, Owusu.

Dove vedere Fiorentina-Inter Primavera1

Il match Fiorentina-Inter, valevole per il campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 18), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso l’App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

16 settembre 2023, Inter-Fiorentina 3-1 Primavera 1: gli highlights