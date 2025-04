L'Aquila-Sambenedettese, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione e probabili formazioni del big match tra l'Aquila-Sambenedettese valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che si disputerà domenica 7 aprile alle ore 15. Arbitro dell'incontro sarà Stefano Striamo di Salerno.

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Gran Sasso d'Italia" (tutto esaurito) si disputerà il match L'Aquila-Sambenedettese, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al secondo e terzo posto con 55 e 54 punti, con il Campobasso in testa con 59 punti.

Sono 11 i precedenti totali tra le due squadre con i marchigiani avanti per 6-2 e tre pareggi; nella sfida d'andata giocata lo scorso 3 dicembre al "Riviera delle Palme", i padroni di casa si sono imposti per 2-0, grazie alla doppietta di Tomassini al 38' e 48'. L'arbitro dell'incontro sarà Stefano Striamo di Salerno, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Tagliaferro di Caserta e Giovanni Ciannarella di Napoli.

Dove vedere L'Aquila-Sambenedettese in tv e streaming

Il match tra L'Aquila-Sambenedettese per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire l'importante sfida potrà seguire le pagine social ufficiali dei due club.

3 dicembre 2023, Sambenedettese-L'Aquila 2-0: gli highligths