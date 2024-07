Liga spagnola, dove vedere Barcellona-Valencia streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

La squadra di Xavi Hernandez sfida quella di Ruben Baraja allo stadio Olimpico Lluis Companys. Ecco dove vedere il match Barcellona-Valencia, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Liga spagnola, in programma lunedì 29 aprile alle ore 21:00.

Lunedì 29 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata di Liga, massimo campionato spagnolo, tra Barcellona-Valencia. Le due compagini, guidate da Xavi e Rubén Baraja, si sfideranno allo Stadio Olimpico Lluís Companys, noto precedentemente come Stadio di Montjuïc e Stadio Olimpico di Montjuïc, un impianto sportivo polivalente di Barcellona, il secondo per grandezza dopo lo stadio Camp Nou.

Liga, Barcellona-Valencia: come arrivano le due squadre

Il Barcellona si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I blaugrana, infatti, hanno perso in casa per 1-4 contro il Psg in occasione del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League ed hanno perso in trasferta per 3-2 contro il Real Madrid. Il Valencia, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due partite di Liga. Gli spagnoli, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro l'Osasuna ed hanno perso in casa per 1-2 contro il Betis.

Liga, Barcellona-Valencia streaming live e diretta TV

La partita Barcellona-Valencia, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Liga, in programma lunedì 29 aprile alle ore 21:00, sarà visibile esclusivamente su DAZN in diretta streaming. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. La partita, quindi, non sarà visibile in chiaro e in diretta televisiva, né in diretta e in streaming sui canali Sky Sport. Attiva ora/abbonati ora a DAZN.