Milan-Olympiacos, streaming gratis e diretta TV Sportitalia, DAZN o Sky? Dove vedere finale Youth League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra la squadra rossonera e quella ellenica, in programma lunedì 22 aprile alle ore 18 al "Centre Sportif de Colovray" di Nyon (Svizzera) e valevole per la finale di Youth League.

Oggi pomeriggio alle ore 18 al "Centre Sportif de Colovray" di Nyon (Svizzera) si disputerà il match Milan-Olympiakos, valevole per la finale di Youth League (gara unica).

Nella fase ad eliminazione diretta la squadra rossonera di mister Ignazio Abate, ha sempre vinto ai calci di rigore: agli ottavi contro il Braga (2-2 il finale), ai quarti contro il Real Madrid (1-1) e in semifinale contro il Porto (2-2), quella greca invece ha avuto la meglio sul Lens (calci di rigore, dopo il 2-2), Bayern Monaco (3-1) e Nantes sempre grazie al penalty (0-0).

Youth League, Milan-Olympiacos: le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Stalmach; Sia, Camarda, Scotti.

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Prekates, Kostoulas, Koutsidis; Koutsogoulas, Mouzakitis, Bakoulas, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas.

Youth League, dove vedere Milan-Olympiacos in tv e streaming

Il match Milan-Olympiacos sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con diretta a partire dalle ore 17.55. Per gli abbonati di Sky (da più di un anno), la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.