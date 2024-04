Moviola Fiorentina-Sassuolo: episodi principali ed utilizzo VAR

Serie A, la moviola della partita tra Fiorentina-Sassuolo match della 3a giornata in programma alle ore 20:45 di domenica 28 aprile 2024: gli episodi principali ed eventuale utilizzo del VAR. Dirige l'incontro Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova

Serie A, MOVIOLA Fiorentina-Sassuolo: gli episodi e il VAR. In questa pagina la moviola e gli episodi di Fiorentina-Sassuolo, partita della trentaquattresima giornata di Serie A TIM, stagione 2023/2024. Fischio d'inizio alle ore 20:45. Le ultimissime notizie dall' "Artemio Franchi" di Firenze.

Vincenzo Italiano e Davide Ballardini scendono in campo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il match della 34° giornata di Serie A, stagione 2023/2024. La gara di campionato tra neroverdi e viola è diretta dall’arbitro genoano Matteo Marcenaro, mentre i due assistenti sono Garzelli e Moro. Il quarto uomo è il sign. Prontera, mentre al VAR sono presenti Serra e Pairetto.

Sarà Marcenaro di Genova a dirigere #FiorentinaSassuolo, 34esima giornata del Campionato di Serie A TIM.



Scopri di più sulla designazione 👇

#ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/v98eaF68xR — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) April 25, 2024

Marcenaro per Fiorentina-Sassuolo: i precedenti del fischietto

Non positivo il bilancio del Sassuolo con Marcenaro: nei cinque precedenti è arrivata una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, l’ultima delle quali è l’1-2 con la Roma del girone d’andata. Marcenaro, infatti, ha diretto quest’anno la gara d’andata di Serie A tra Lazio e Fiorentina, partita decisa da un rigore allo scadere per un fallo di mano di Milenkovic. L’anno scorso, invece, diresse la gara di Serie A dello Zini tra Cremonese e Fiorentina in cui si imposero i viola per 0-2. SEGUI LA SERIE A TIM SU DAZN. ATTIVA ORA.

Moviola Fiorentina-Sassuolo, gli episodi principali e VAR

E' terminata da pochissimi minuti la partita della trentaquattresima giornata di Serie A: si sono infatti per affrontare sul terreno dell'Artemio Franchi di Firenze il Sassuolo di Davide Ballardini e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Qui l’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita e l'eventuale utilizzo del Var.

SECONDO TEMPO

64' GOL Fiorentina! Check del VAR sul gol del 4-1 per una posizione di Kayode di offside, il VAR conferma la vontà del gol!