Sambenedettese-Campobasso, streaming gratis Facebook e diretta TV? Dove vedere Serie D

Presentazione e probabili formazioni del big match tra Sambenedettese-Campobasso valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che si disputerà domenica 21 aprile alle ore 15. Arbitro dell'incontro sarà Nicolò Dorillo di Torino.

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Riviera delle Palme" si disputerà il match Sambenedettese-Campobasso, valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie D (girone F), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al terzo e primo posto con 54 e 62 punti, con l'Aquila secondo a 58.

Sono 17 i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono i marchigiani avanti per 8-6 e 3 pareggi; nella gara d'andata giocata lo scorso 3 dicembre al "Nuovo Romagnoli" c'è stato il successo dei molisani per 1-0, grazie alla rete di Persichini al 38'. L'arbitro dell'incontro sarà Nicolò Dorillo di Torino, coadiuvato dagli assistenti Pietro Serra di Tivoli (Roma) e Gian Marco Pellegrino di Torino.

Dove vedere L'Aquila-Sambenedettese in tv e streaming

Il match tra Sambenedettese-Campobasso per il momento non è in programma su nessun canale televisivo nè in streaming; per chi volesse seguire l'importante sfida potrà seguire le pagine social ufficiali dei due club.

3 dicembre 2023, Campobasso-Sambenedettese 1-0: gli highlights