Serie B, probabili formazioni Palermo-Reggiana: le scelte di Mignani e Nesta

Le probabili formazioni del match Palermo-Reggiana, in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Mignani e Nesta.

Sabato 27 aprile, alle ore 16:15, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B tra Palermo-Reggiana. Le due compagini, guidate da Michele Mignani e Alessandro Nesta, si sfideranno allo stadio Renzo Barbera di Palermo, casa del club rosanero.

Serie B, Palermo-Reggiana: come arrivano le due squadre

Il Palermo si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I rosanero, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Cosenza ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro la capolista Parma di Fabio Pecchia. La Reggiana, invece, a quota 40 punti in classifica, si avvicina alla sfida reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. Gli emiliani, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Lecco ed hanno perso in casa per 0-4 contro il Cosenza.

Serie B, probabili formazioni Palermo-Reggiana

PALERMO (3-5-2) - Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Henderson, Gomes, Di Francesco, Lund; Brunori, Mancuso. Allenatore: Michele Mignani.

REGGIANA (3-4-2-1) - Satalino; Romagna, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Cigarini, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo. Allenatore: Alessandro Nesta.