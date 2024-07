Serie B, probabili formazioni Pisa-Catanzaro: le scelte di Aquilani e Vivarini

Le probabili formazioni del match Pisa-Catanzaro, in programma venerdì 26 aprile alle ore 20:30, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Aquilani e Vivarini.

Venerdì 26 aprile, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B tra Pisa-Catanzaro. Le due compagini, guidate da Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini, si sfideranno allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, casa del club nerazzurro.

Serie B, Pisa-Catanzaro: come arrivano le due squadre

Il Pisa si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I toscani, infatti, hanno vinto in casa per 3-1 contro la FeralpiSalò, penultima in classifica, ed hanno pareggiato in trasferta allo stadio San Nicola per 1-1 contro il Bari. Il Catanzaro, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I calabresi, infatti, hanno vinto in trasferta per 1-3 contro il Modena ed hanno pareggiato in casa per 0-0 in occasione della sfida playoff contro la Cremonese.

Serie B, le probabili formazioni del match Pisa-Catanzaro

Le probabili formazioni del match Pisa-Catanzaro, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, in programma venerdì 26 aprile alle ore 20:30. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Alberto Aquilani e Vincenzo Vivarini.

PISA (4-3-3) - Nicolas, Barbieri, Calabresi, Hermannsson, Caracciolo, Esteves, Marin, Arena, Valoti, D’Alessandro, Moreo. All. Aquilani.

CATANZARO (4-4-2) - Fulignati, Situm, Scognamillo, Antonini Lui, Veroli, Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte, Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini.