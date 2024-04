Serie B, probabili formazioni Sampdoria-Sudtirol: le scelte di Pirlo e Valente

Sabato 13 aprile, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B tra Sampdoria-Sudtirol. Le due compagini, guidate da Andrea Pirlo e Federico Valente, si sfideranno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, casa del club blucerchiato.

Serie B, Sampdoria-Sudtirol: come arrivano le due squadre

La Sampdoria si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I blucerchiati, infatti, hanno vinto in casa per 4-1 contro la Ternana ed hanno pareggiato in trasferta per 2-2 contro il Palermo. Il Sudtirol, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I biancorossi, infatti, hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Como ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Parma capolista.

Serie B, probabili formazioni Sampdoria-Sudtirol

SAMPDORIA (3-5-2) - Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Darboe, Yepes, Barreca; Verre, De Luca. Allenatore: Pirlo.

SUDTIROL (3-5-2) - Poluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Davi, Arrigoni, Kurtic, Tait, Molina; Casiraghi, Odogwu. allenatore: Valente.