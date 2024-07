Visnadi punge l'Inter: "Gol di Dimarco regolare a causa del VAR. Se il guardalinee avesse segnalato..."

Il giornalista Gianni Visnadi è tornato sul primo gol dell'Inter realizzato da di Dimarco contro l'Empoli, nel posticipo della 30.a giornata di campionato, che ha suscitato parecchie polemiche per un possibile fuorigioco di partenza del francese Thuram.

Lunedì sera si è disputato il match Inter-Empoli allo stadio "Giuseppe Meazza", vinto dai nerazzurri per 2-0, grazie alle reti di Dimarco al 5' e Sanchez all'81, che così ha mantenuto quattordici punti di vantaggio sul Milan, ad otto giornate dalla fine.

Ha fatto però molto discutere il primo gol realizzato dalla squadra di mister Simone Inzaghi, per un possibile fuorigioco di partenza del francese Marcus Thuram, con l'attaccante che è partito in posizione più che sospetta (dai replay appare oltre l'ultimo difendente) sulla verticalizzazione di Pavard in avvio di azione, il VAR come ha spiegato l'ex arbitro spiega Luca Marelli a DAZN - non poteva intervenire per verificare se il giocatore sia o meno in fuorigioco perché il seguente tentativo di rinvio di Bereszynski è stata una giocata e dà il via a una nuova azione (che porta poi alla rete), azzerando praticamente tutto.

Anche il tecnico dell'Empoli, Davide Nicola, non ha preso bene questa decisione, sulla quale è tornato oggi il giornalista Gianni Visnadi, che su "Radio Sportiva", ha usato parole polemiche, che di seguito riportiamo.

Gol Dimarco, parla Gianni Visnadi

"A causa del VAR è stato assegnato all’Inter un gol che senza VAR non sarebbe stato concesso. Poi tutti a dire il gol è regolare… Sì è regolare perché il guardalinee non ha alzato la bandierina, ma se avesse segnalato il fuorigioco di Thuram quel gol non l’avrebbe segnato nessuno".